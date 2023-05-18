السنغال والمغرب يحلمان باللقب الأول في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة

تشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 2023 في الجزائر تتويج بطل جديد، بعد أن تأهل منتخبا السنغال والمغرب للمباراة النهائية لأول مرة.، واللذان يلتقيان غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب نلسون مانديلا.

- المواجهة الأولى بين السنغال والمغرب في الأدوار الإقصائية

وعلى الرغم من أنهما سبق لهما مواجهة بعضهما في كأس الأمم الإفريقية 2019، إلا أنها كانت في دور المجموعات وليست في الأدوار الإقصائية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكانت هذه البطولة سيئة جدا للمنتخبين لأنهما عجزا عن تجاوز دور المجموعات إذ احتلت السنغال المركز الثالث برصيد نقطتين فقط جمعتهما من تعادلين مع منتخبي المغرب، والكاميرون في حين المغرب فقد قبعت في قاع المجموعة حيث لم تتمكن من حصد سوى نقطة من التعادل مع السنغال، وتلقت هزيمتين على يد منتخبي الكاميرون، وغينيا.

وكلا المنتخبين يشارك للمرة الثالثة فقط في البطولة إذ كانت المشاركة الأولى للسنغال في كأس الأمم الإفريقية 2011 في روندا، وفشل أيضا في تخطي دور المجموعات حيث تواجد في الترتيب الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط جمعتها من انتصار وحيد على منتخب روندا، وتعرض لخسارتين أمام منتخب مصر، ومنتخب بوركينا فاسو.

أما المغرب، فقد كانت المشاركة الأولى له في كأس الأمم الإفريقية عام 2013 والتي نظمها، واستطاع أن يتجاوز دور المجموعات بعد أن تصدر مجموعته بـ7 نقاط حصدته من انتصارين على منتخبي الجابون، وبوتسوانا، وتعادل واحد مع منتخب تونس.

لكن توقفت مسيرته عند دور قبل النهائي إذ انهزم على يد منتخب ساحل العاج بنتيجة 1 – 2 ، وفقد الميدالية البرونزية بخسارته لقاء تحديد المركز الثالث أمام تونس بضربات ترجيحية 10 – 11 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

- رحلة السنغال في البطولة الحالية

أما في البطولة الحالية فقد احتلت السنغال مقدمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وهو المنتخب الوحيد الذي تمكن من تحقيق ذلك، جمعه من 3 انتصارات على منتخبات الكونغو، والجزائر، والصومال.

وفي دور الثمانية أخرجت منتخب جنوب إفريقيا بعد أن هزمتها بنتيجة ثقيلة 5 أهداف دون رد.

وفي دور قبل النهائي أقصت بوركينا فاسو بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

- أقوى هجوم في البطولة

سجلت 13 هدفا، وهي أقوى هجوم في البطولة منها 10 أهداف سجلها 6 لاعبون سنغاليون، وهم المهاجم أمارا ديوف 5 أهداف، وكل من المدافع سيريجن فالو ديوف، والمهاجم مامادو سافاني، ولاعب الوسط يايا دييمي، والمهاجم مامادو ساديو، وعبد العزيز فال هدف واحد.

وتعد السنغال من المنتخبات المحظوظة جدا في هذه البطولة حيث احتسبت لها 3 أهداف ذاتية منها هدف سجله سعيد عبدي لاعب وسط الصومال، وهدفان سجلهما لاعبا جنوب إفريقيا المدافعان وايلون رينيكي، وبنجامين واليس في حين لم تستقبل شباكها سوى هدف لكنها ثاني أقوى دفاع.

- المغرب في البطولة الحالية

على الجانب الآخر، حل المغرب فقد حل وصيفا في المجموعة الثانية بـ6 نقاط حصدها من انتصارين على منتخبي جنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتلقى هزيمة غريبة جدا جاءت على يد منتخب زامبيا متذيل المجموعة بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثالثة.

وفي دور ربع النهائي أطاح المغرب بمنتخب الجزائر بعد انتصاره عليه بـ3 أهداف دون مقابل، وفي دور الأربعة أزاح منتخب مالي من طريق إلى المباراة النهائية بضربات ترجيحية 6 – 5 بعد نهاية اللقاء بالتعادل دون أهداف.

أحرز 7 اهداف، وهو الثاني من حيث أقوى هجوم عن طريق 5 لاعبين وهم المهاجم زكريا وزان 3 أهداف، وهدف واحد لكل من المدافع عبد الحميد آيت بودلال، والمهاجم آدم حنين، ولاعب الوسط عبد الحميد معلي، ولاعب الوسط آدم شكير، بينما تلقت شباكه هدفين فقط.