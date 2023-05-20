اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس ثلالاوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد ثلالاوس، وهو طبيب لبنانيّ الأصل.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ألطف ما في الله هو روحه القدّوس؛ هو صلاح الله؛ هو الله. في البداية، كان ضروريًّا أن يُظهِرَ الرُّوح غير المرئي مجيئه بعلامات مرئيّة. أمّا اليوم، كلّما كانت العلامات روحيّة، كلّما كانت مناسبة أكثر وكلّما بدَتْ لائقة بالرُّوح القدس.

وأضاف: هكذا، حلَّ الرُّوح القدس على الرسل بشكل ألسنة من نار لكي يعلنوا لكلّ الشعوب كلامًا من نار ويبشّروا بشريعة من نار بواسطة لغة من نار. فلا يَشتَكينَّ أحد من أنّ الرُّوح لا يظهرُ لنا بالشكل نفسه. "لِكُلِّ واحِدٍ يوهَبُ ما يُظهِرُ الرُّوحَ لأَجْلِ الخَيرِ العامّ" . إذًا... هل من الضروري قول ذلك؟... لقد حصلَ هذا الظهور من أجلنا نحن أكثر منه من أجل الرسل. في الحقيقة، ما كانتْ حاجتهم إلى اللغات الأجنبيّة لو لم يكنْ من أجل اهتداء الشعوب؟.