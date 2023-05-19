الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى 4 من شهداء الكنيسة

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيسين الشهداء أكاكيوس وميننذروس وبوليانوس، الذين أاستشهدوا في القرن الثالث في بوسنة من أعمال بيثينية، كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى الشهيد في رؤساء الكهنة بتريكيوس، الذي كان أسقف مدينة بروسيا واستشهد في عهد الامبراطور يوليانوس.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية، قالت خلالها: قال الربّ: "أَنا الطَّريقُ والحَقُّ والحَياة. لا يَمْضي أَحَدٌ إِلى الآبِ إِلاَّ بي.". إنّ الطريق هي التواضع الذي يقود إلى الحقّ. والتواضع هو الألم؛ والحقّ هو ثمار الألم. قد تتساءل قائلاً: من أين لي أن أعرف أنّه تكلّم عن التواضع عندما قال فقط: "أنا الطريق"؟ غير أنّ الربّ أجاب بنفسه على هذا السؤال حين أضاف: "احملوا نيري وتتلمذوا لي فإنّي وديعٌ متواضع القلب". لذا، أعلن نفسه مثالاً للتواضع والوداعة. وإذا اقتديتَ به، لن تمشيَ في الظلام بل سيكون لك نور الحياة. وما هو نور الحياة إذا لم يكن الحقّ؟ فالحقّ "ينير كلّ إنسان آتيًا إلى العالم"، ويرشده إلى الطريق الصحيح.

أنا أرى الطريق: إنّه التواضع؛ وأرغب في ثمرته التي هي الحقّ. ولكن ما العمل إذا كانت الطريق وعرةً للوصول إلى حيث أريد؟ استمعوا إلى جوابه: أنا الطريق، أي القربان الذي يحملك طوال هذه الطريق. وإلى الذين يُخطئون ويُضلّون الطريق، صرخ قائلاً: "أنا هو الطريق". أمّا إلى الذين يشكّون فيه ولا يُؤمنون به، فقد قال: "أنا هو الحقّ". وإلى الذين اختاروا هذه الطريق لكنّهم تعبوا، قال: "أنا هو الحياة". استمعوا إلى هذا أيضًا: "أحمَدُكَ يا أبَتِ، رَبَّ السَّماءِ والأَرض، على أنّكَ أخفَيتَ هذِه الأشياءَ على الحُكَماءِ والأذكِياء، وَكَشَفتَها لِلصِّغار"

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

وزيرة التعاون الدولي تبحث استعدادات زيارة البنك الأوروبي لمصر خلال أكتوبر

أرقام قياسية جديدة.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة أستون فيلا غدا؟

حديث جانبى بين الرئيس السيسى ونظيره السورى بالقمة العربية فى جدة (فيديو)

الطرق البديلة عقب غلق محور 26 يوليو من ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادى النيل

شاب يقتل 3 من أبناء عمه بسبب أرض زراعية فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام