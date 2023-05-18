حبس متهمين بسرقة 25 مليون جنيه من شركة فى العجوزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس فرد أمن ونجله؛ لاتهامهما بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها الأول بالعجوزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف فرد الأمن المتهم، أمام جهات التحقيق، بسرقة مبلغ 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالجيزة، وكشف تفاصيل الواقعة، وقرر أنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلفا بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة، وأحضر بعض المعدات وقام باستخدامها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما، وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وقام بإسقاطها للدور الأرضى (مكان العثور عليها مشتعلة)، كما قام بوضع جزء منها بحقيبة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقاً) وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها، إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب- مقيم بذات العنوان "تم ضبطه")، وبداخلها ( مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية").

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس فرد أمن ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها الأول فى الجيزة، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.