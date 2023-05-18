السجن المؤبد لـ3 متهمين وبراءة متهم بقضية "خلية الزيتون"

قضت الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين وبراءة رابع في إعادة محاكمتهم بـ"خلية الزيتون".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجه للمتهمين تهما، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.