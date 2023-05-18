الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل جاره فى الشرقية

جريدة الدستور

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، القبض على عامل بمغسلة لقيامه بقتل جاره بطلق خرطوش بسبب خلافات الجيرة بين السيدات نطاق مركز ديرب نجم بالشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول حماده ف م 35 سنة، مقيم مركز ديرب نجم، مصابا بطلق خرطوش بمنطقة البطن، وتوفى بعد ساعات من وصوله متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية مقتل الشاب على يد جاره بسبب خلافات الجيرة بين السيدات من الطرفين وتدخل الزوجان فلقى أحدهما مصرعه على يد الآخر فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث، وتم القبض على المتهم بعد هروبه خارج المحافظة، وتمت إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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