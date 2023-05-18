رئيس "تعليم النواب" يطالب بدراسة مستوى الأداء بالمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مطالبة اللجنة الجهات المعنية بدراسة لمستوى الأداء على مستوى كافة المستشفيات الجامعية، وكذا دراسة أخرى بشأن مدى التعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي مشروعات موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات- مستشفيات جامعية) ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

وقال سامي هاشم، إن اللجنة ستقوم بالنظر في هذه الدراسات المطلوبة فور تقديمها، وبناء على ذلك سيتم رفع توصياتنا ومطالبتنا لمجلس الوزراء، إذ يجب أن يكون هناك تعاون في هذا المجال.

من جهتها، شددت النائبة الدكتورة ماجدة بكري، على ضرورة التوصية بعدم إنشاء كليات طب جديدة بالجامعات الحكومية دون مستشفى جامعي، وذلك لا سيما والمشاكل التي ظهرت مؤخرا بشكوى بعض الجامعات من استمرار كليات الطب بها لسنوات دون وجود مستشفى جامعي مما يدخلنا في إشكاليات معقده.

وحرص رئيس اللجنة على الوقوف علي مدى تنفيذ التوصيات البرلمانية فيما تخص الجامعات الحكومية المصرية والمستشفيات الجامعية المرتبطة بها خلال العام الجاري، وفي مقدمتها تخصيصا مبنيا للجامعات الحدودية، وذلك بالقاهرة أو العاصمة الإدارية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، إنه كان هناك مطلب تكرر سنويا للجامعة بأن يكون لها عمارة ثم خفضه إلي دورين وأخيرا شقتين، لتكون مقر للجامعات الحدودية في محافظة القاهرة، لكن لم ينفذ شيء.