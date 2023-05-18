"الداودي": انخفاض معدلات البطالة في قنا من 11% إلى 4.8%

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة حققت معدلات كبيرة في تنفيذ خطة الدولة، وتم الانتهاء من 2000 مشروع حتى وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 204 في عام 2023، موضحًا أن محافظات قنا وسوهاج كانوا من اوائل المحافظات التي كانوا تحت خط الفقر وتخطته الآن بفضل الجهود المبذولة في الارتقاء بحياة المواطن.

وأضاف "الداودي"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أن نسبة البطالة في قنا كانت 11%، والآن أصبحت 4.8%، وتم الانتهاء من مستويات متقدمه في هذه المشكلة، بالإضافه إلى تشغيل نسبة كبيرة من الإناث، وماله من مؤشر إيجابي على المحافظة.

ونوه بأن هناك تعاونًا كبيرًا من القطاع الخاص في القضاء على البطالة، لافتًا: إلى أن الأيدي العاملة أصبحت عملة نادرة؛ لأنني استطعت إدخال القطاع الخاص في ثقافه المواطن الصعيدي الذي كان لا يتطلب إلّا الوظيفة في الحكومة، وهذا غير موجود، وتغلبنا على هذا الفكر بمشاركة القطاع الخاص.

ولفت: إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمه وفرت لنا حوالي 15 ألف وظيفة وفرصة عمل داخل المصانع الموجودة في المحافظة، مشيرًا: إلى أنه متواجد في مكتبه من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، وهناك حوالي 9 آلاف طلب للمواطنين تقدموا بهم لمكتبي، تم حل 6 آلاف طلب منها، وجارٍ الانتهاء من الباقي.