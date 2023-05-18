الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الداودي": انخفاض معدلات البطالة في قنا من 11% إلى 4.8%

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة حققت معدلات كبيرة في تنفيذ خطة الدولة، وتم الانتهاء من 2000 مشروع حتى وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 204 في عام 2023، موضحًا أن محافظات قنا وسوهاج كانوا من اوائل المحافظات التي كانوا تحت خط الفقر وتخطته الآن بفضل الجهود المبذولة في الارتقاء بحياة المواطن.

وأضاف "الداودي"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني،  أن نسبة البطالة في قنا كانت 11%، والآن أصبحت 4.8%، وتم الانتهاء من مستويات متقدمه في هذه المشكلة، بالإضافه إلى تشغيل نسبة كبيرة من الإناث، وماله من مؤشر إيجابي على المحافظة.

ونوه بأن هناك تعاونًا كبيرًا من القطاع الخاص في القضاء على البطالة، لافتًا: إلى أن الأيدي العاملة أصبحت عملة نادرة؛ لأنني استطعت إدخال القطاع الخاص في ثقافه المواطن الصعيدي الذي كان لا يتطلب إلّا الوظيفة في الحكومة، وهذا غير موجود، وتغلبنا على هذا الفكر بمشاركة القطاع الخاص.

ولفت: إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمه وفرت لنا حوالي 15 ألف وظيفة وفرصة عمل داخل المصانع الموجودة في المحافظة، مشيرًا: إلى أنه متواجد في مكتبه من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، وهناك حوالي 9 آلاف طلب للمواطنين تقدموا بهم لمكتبي، تم حل 6 آلاف طلب منها، وجارٍ الانتهاء من الباقي.

الأكثر قراءة

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في المنيا

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

"الصحة": تقديم التوعية لـ76 ألفا من المترددين على وحدات الصدر

مدبولى: توجيهات رئاسية بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي