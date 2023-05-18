طارق درويش: يجب أن تكون هناك وصاية للأم مباشرة مع وجود الرقابة

أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ممثل تحالف الأحزاب، أن هناك العديد من المشاكل العظمى التى ترتبط بعوائق قانونية موجودة فيما يخص قانون الحفاظ على أموال القصر، مطالباً بضرورة تعديل القانون 119 لسنة 1952، لاستثمار أموال القصر.

وطالب درويش خلال كلمته في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، اليوم الخميس، أن تكون هناك الوصايا للأم مباشرة مع وجود الرقابة ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف، فضلاً عن ضرورة إلغاء رسوم تركات القصر وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة.

وكشف ممثل تحالف الأحزاب، أن هناك العديد من البالغين الذين يعانون من الوصول إلى المستندات والى مستحقاتهم وممتلكاتهم، لابد من إيجاد قانون يحافظ على أموال البالغين معا من الأب الواحد، هناك العديد من القضايا أمام المحاكم فى هذا السياق، وجب على الحضور أن يجدوا آلية وقانون يزيل هذه العوائق.