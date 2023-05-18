الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق درويش: يجب أن تكون هناك وصاية للأم مباشرة مع وجود الرقابة

طارق درويش رئيس حزب
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ممثل تحالف الأحزاب، أن هناك العديد من المشاكل العظمى التى ترتبط بعوائق قانونية موجودة فيما يخص قانون الحفاظ على أموال القصر، مطالباً بضرورة تعديل القانون 119 لسنة 1952، لاستثمار أموال القصر.

وطالب درويش خلال كلمته في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، اليوم الخميس، أن تكون هناك الوصايا للأم مباشرة مع وجود الرقابة ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف، فضلاً عن ضرورة إلغاء رسوم تركات القصر وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة.

وكشف ممثل تحالف الأحزاب، أن هناك العديد من البالغين الذين يعانون من الوصول إلى المستندات والى مستحقاتهم وممتلكاتهم، لابد من إيجاد قانون يحافظ على أموال البالغين معا من الأب الواحد، هناك العديد من القضايا أمام المحاكم فى هذا السياق، وجب على الحضور أن يجدوا آلية وقانون يزيل هذه العوائق.

الأكثر قراءة

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في المنيا

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

"الصحة": تقديم التوعية لـ76 ألفا من المترددين على وحدات الصدر

مدبولى: توجيهات رئاسية بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي