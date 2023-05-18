مدبولى: توجيهات رئاسية بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، وذلك بقرية الودي، التابعة لمركز الصف، المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل ومعدلات التنفيذ في مشروعات "حياة كريمة"، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بالتأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة سير المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن؛ كي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل.



وخلال الجولة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي أحاديث ودية مع عدد من أهالي قرية "الودي"، الذين أشادوا بالخدمات التي تُقدم لهم والتطور المستمر لها، وأكد لهم رئيس الوزراء أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي بناء على توجيهات من السيد الرئيس بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مراعاة التجهيزات الخاصة بذوي الهمم في كل مبنى يتم تنفيذه ضمن هذه المبادرة، وبخاصة المقار الخدمية لتسهيل استقبالهم وتقديم الخدمات لهم دون عناء.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الودي بالصف، بالاستماع إلى شرح من اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أثناء تفقد مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر"، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من إنشاء المجمع وتسليمه، ويعدُ أحد 11 مجمع خدمات يتم تنفيذها في محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية، ويضم المبنى مركزاً تكنولوجياً، ومكتب سجل مدني، ومكتب شهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي.

كما تفقد مدبولي وحدة التضامن الاجتماعي بقرية الودي، وأوضح اللواء أشرف حسني أنها خضعت لأعمال رفع الكفاءة، وتم الانتهاء منها وتسليمها، وهي واحدة من بين 5 وحدات تضامن تخضع لرفع الكفاءة بمحافظة الجيزة ضمن المرحلة الحالية من المبادرة، فضلاً عن 3 وحدات أخرى يتم إنشاؤها من جديد.

وأدار رئيس الوزراء حواراً مع موظفي مكتب التضامن؛ للتعرف على سير العمل في الخدمات التي تؤدي من خلال المكتب، وعدد من مستفيدي برنامجي تكافل وكرامة بالقرية، وكذا حضانات الأطفال التي يشرفون عليها.

ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نقطة إسعاف الودي، والتي تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بها، وتسليمها، وهي واحدة من بين 16 نقطة إسعاف يتم تنفيذها ورفع كفاءتها بالجيزة ضمن المبادرة، وشاهد سيارة الإسعاف الموجودة بالنقطة وتعرف على تجهيزاتها والخدمات التي تقدمها للأهالي.

وخلال الجولة أيضا، زار رئيس الوزراء ومرافقوه مركز شباب قرية الودي، وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن المركز خضع لأعمال رفع الكفاءة، والتطوير، وتم الانتهاء منها، وتسليمه، حيث يقام على مساحة 3850 م2 ويضم صالة أنشطة، ومكتبة، وصالة جيم للشباب، وأخرى للسيدات، وهو واحد من 17 مركز شباب يتم رفع كفاءتها بمحافظة الجيزة ضمن هذه المرحلة بالمبادرة، الى جانب إنشاء 26 مركز شباب جديدا.

وشاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عدداً من الأنشطة الرياضية والفنية التي يمارسها الشباب بالمركز، وأشاد بتنوع هذه الأنشطة والتي تحقق هدف إنشاء مثل تلك المراكز في رعاية طاقات الشباب، وأجرى مدبولي حواراً مع النشء والشباب للتعرف على اهتماماتهم ومدى توافرها بالمركز.

ثم زار رئيس الوزراء وحدة طب الأسرة بقرية الودي، وأوضح اللواء أشرف حسني أنه تم إنشاء الوحدة بنسبة تنفيذ 92%، وتضم جناح العيادات، وصيدلية، ومكتب تثقيف صحيا، ومعامل، واستراحة لكبار السن، وهذا المشروع واحد من 25 وحدة طب أسرة يتم تنفيذها بمحافظة الجيزة ضمن المبادرة، إلى جانب تنفيذ 11 مركزاً لطب الأسرة بالقرى المستهدفة.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد مجمع الخدمات الزراعية بالودي، وأشار اللواء أشرف حسنى إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتسليم المجمع، ويضم وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز إرشاد زراعي، ويعد واحدا من 11 مجمعاً زراعياً يتم تنفيذها بالجيزة ضمن هذه المبادرة.

كما تفقد رئيس الوزراء عدداً من المشروعات الأخرى بقرية الودي، وهي وتضم مكتب البريد بالقرية، والذي تم إنشاؤه مؤخراً، ونفذته الهيئة القومية للبريد، ضمن توجه نشر مكاتب البريد للوصول بخدماتها للمواطنين، وفي هذه الأثناء استمع مدبولي إلى شرح من مدير المكتب، واطمأن على الخدمات التي يقدمها المكتب، وزار مدرسة الشهيد خالد أبوسنة الابتدائية المشتركة بالقرية، واستمع الى شرح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذي أوضح أن المدرسة خضعت لأعمال رفع الكفاءة والتطوير، التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، وتضم حالياً 22 فصلاً، ومعملاً للعلوم، ومعمل أوساط، ومكتبة، وحجرة اقتصاد منزلي، وتضم 1025 طالبا وطالبة، ويعمل بها 43 معلما ومعلمة.

وخلال الزيارة، أوضح اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ 322 مشروعاً مُخططاً ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في كل من قطاعات الطرق، والصحة، والكهرباء، والزراعة، والصرف الصحي، والري، ومياه الشرب، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وذلك في 42 قرية و91 تابعاً مُستهدفاً ضمن هذه المرحلة بنطاق مركزي الصف وأطفيح، وتشهد معظم المشروعات نسب تنفيذ جيدة.