"محلية النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة بحضور محافظ قنا

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعها، اليوم، بحضور النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبحضور اللواء أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الطرق والرصف والبنية التحتية بمحافظة قنا، والمقدمة من النواب عبدالفتاح الشحات وخالد أبونحول ورحاب الغول.

ورحب المهندس أشرف رشاد بمحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، مؤكدا أن هناك جهودا ملموسة للتنمية بالمحافظة، وأن هناك أرقاما وإنجازات تحققت توضح حجم الجهد المبذول.

وشدد على ضرورة التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار دعم جهود الدولة في الجمهورية الجديدة، مشيدا بأداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مؤكدا أن جهودها ملحوظة وهناك أداء برلماني راق من رئيس اللجنة وجميع نوابها.

ولفت رشاد إلى أن محافظ قنا يعمل على خط واحد، وهناك نجاحات ملحوظة وثابتة بالمعدلات، فهناك تقدم ملحوظ، والقادم أفضل لحضراتكم، وما تحقق من إنجازات هو نتاج تعاون بين النواب ودعمهم عمل السلطة التنفيذية لمصلحة المواطن.

وتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب خالد أبونحول، بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبوتشت وفرشوط بمحافظة قنا، وضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

بالإضافة إلى طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالفتاح محمد شحات، بشأن رفع كفاءة ورصف الطريق الذي يمر بداية من كوبري الرزقة الغربي إلى الجهة الشرقية من مصرف الرزقة ويمتد حتى ترعة أرض أملاك الري ثم يمر يميناً للقادم من العزب، وذلك ليصبح طريق ري الرزقة المتهالك المار على ترعة الفؤادية، والذي سيؤدي تنفيذه إلى سيولة بحركة المرور ويحد من المشاكل والمصادمات بين الأهالي. وكذلك طلبات الإحاطة من النائبة رحاب الغول، بشأن عدم قيام محافظة قنا بتنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم في الجزء الذي يمر أمام مجمع مدارس الشرقي بقرية بهجورة مركز نجع حمادي حتى الآن، بالرغم من إدراجها بالخطة منذ عام 2019.