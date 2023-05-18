الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة مقاول مشنوقًا داخل منزله فى بنى مزار بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالي مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، على جثة مقاول مشنوقًا داخل منزل بحي شرق المحطة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي في مدينة بني مزار بالعثور على جثة "م.ف" 27 عامًا، مقاول، مقيم بحي شرق المحطة، مشنوقًا داخل منزله.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات البحث الجنائي لمعرفة الظروف والملابسات، كما قررت النيابة تكليف مفتش صحة بني مزار والطب الشرعي بالانتقال لمناظرة الجثة وتحديد سبب وكيفية حدوث الوفاة.

المنيا العثور علي جثة مقاول مشنوقا داخل منزله مدينة بني مزار بالمنيا مشرحة المستشفي المركزي ببني مزار اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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