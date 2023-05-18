محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات عملية توريد محصول القمح المحلي بنطاق المحافظة بحضور نائبه محمد موسى، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، وعاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد التركاوي، مدير مديرية الزراعة.

وخلال اللقاء، تم استعراضالإجراءات والتيسيرات المقدمة للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد لتحقيق المستهدف من محصول القمح.

وأشار المحافظ إلى أنه تم حتى الآن توريد 76 ألف طن قمح بمختلف صوامع وشون المحافظة، وجارٍ العمل لاستقبال كل الأقماح حتى نهاية الموسم.

وكلف المحافظ مديرى مديريات الزراعة والتموين بحصر شامل لكبار التجار الموردين لعقد لقاء بهم مطلع الأسبوع القادم لبحث أوجه المعوقات التى تواجههم وسبل تذليلها لتعظيم الكميات الموردة، كما شدد على تكثيف المرور الميدانى للجمعيات الزراعية على مناطق تجميع التجار والمتابعة اليومية لنسب أعمال التوريد، فضلاً عن تكثيف الحملات التوعوية بالمساجد لحث المزارعين على التوريد للشون والصوامع المخصصة بنطاق المحافظة.

وفى ذات السياق أكد محافظ المنوفية أنه سيتم صرف 10 كيلو جرام نخالة خشنة للمزارعين عن كل أردب قمح تم توريده بموجب إذن توريد وفقاً لقرار وزير التموين بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة وذلك بسعر مدعم 8 جنيه للكيلو، موجهاً وكيل وزارة التموين بالمتابعة الدقيقة لأعمال التوريد وصرف النخالة، والتنبيه على المزارعين بالتوجه للإدارات التموينية التابع لها ومعه إذن توريد القمح لتحرير إذن صرف الكمية المستحقة من النخالة وذلك في ضوء تشجيع المزارعين على التوريد والحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والمراقبة اليومية لإحكام الرقابة والسيطرة على منظومة التوريد، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.