في العيد القومي.. محافظ دمياط تدشن المكتبة المتنقلة في عزبة البرج

دشنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، مكتبة مصر العامة المتنقلة فى فعالية أقيمت اليوم تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، ومرور عامين على افتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

وتفقدت المحافظ والسفير الريدي المكتبة التي تم تجهيزها بكافة الأنظمة، هذا إلى جانب تزويدها بمجموعة متنوعة من الكتب لتقديم الخدمات الثقافية والأنشطة على أعلى مستوى، وذلك بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود مكتبات مصر العامة التي تعد منارة ثقافية عظيمة، لها أثر كبير فى نشر العلم والمعرفة بين جميع الفئات وتربية وتوعية النشء، مؤكدة أنه تم وضع خطة لتشغيل المكتبة المتنقلة بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز كفرسعد وقرى مراكز المحافظة و أيضًا بمدينة رأس البر خلال فصل الصيف.

ومن جهته، أكد السفير الريدى أن دمياط قد شهدت طفرة كبيرة بالمجالات المختلفة حققتها الدكتورة منال عوض على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بتعاونها الدائم مع المكتبة لدعم كافة المبادرات.