حبس لصين سرقا سورا حديديا بالطريق في المقطم 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سورا حديديا بالطريق فى منطقة المقطم وفرا هاربين.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المقطم بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة سرقة المال العام.

عقب رصد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بسرقة سور حديدي بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المقطم وفرارهما هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من السور الحديدي – الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار ليه.