الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس لصين سرقا سورا حديديا بالطريق في المقطم 4 أيام

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سورا حديديا بالطريق فى منطقة المقطم وفرا هاربين. 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المقطم بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة سرقة المال العام. 

عقب رصد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بسرقة سور حديدي بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المقطم وفرارهما هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من السور الحديدي – الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار ليه. 

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

رئيس مجلس الوزراء يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الودى بالصف

إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

مديرة تسويق تتهم الموسيقار هانى مهنا بخدش سيارتها

"ليس جديدًا على مصر".. مفوضية اللاجئين تشيد بجهود استقبال النازحين من السودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 3 كيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي