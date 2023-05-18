ممثل حزب "حماة الوطن": لا يوجد شعب يتقدم دون هويته ولغته الأصلية

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

أكد محمد عبدالحميد الزهّار، ممثل حزب "حماة الوطن"، أن الهوية الوطنية تواجه العديد من التحديات، مضيفًا: "لا يوجد وطن دون تهديد لهويته والتي منها كسر الحواجز الجغرافية وتطور الاتصالات الحديثة وانفتاح الدول والشعوب كما تدخلت الأفكار لمسخ الثوابت حتى تحولت بعض الدول لمزيج مختلف من الثقافات لتصبح الكثير من دول المنطقة فاقدة لهويتها".

وقال خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية المنعقد ضمن جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، اليوم الخميس، إن هناك حالة ضعف للشعور بالهوية الوطنية، خاصة بين الشباب وشعورهم بالتهميش.

وطالب بضرورة توعية الشباب وتنمية روح المواطنة وإصلاح منهج تربوي لدعم الهوية الوطنية بكل أنواع وأشكال التعليم، والحفاظ على اللغة العربية والاهتمام بتعليمها بكل مراحل التعليم، واختتم: "لا يوجد شعب يتقدم دون هويته ولغته الأصلية".