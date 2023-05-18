يوسف القعيد: الهوية الوطنية فى مأزق حقيقى.. ووجود "الأمية" عار على الجميع

أكد الكاتب والروائى يوسف القعيد أن هناك مأزقًا تعانيه الهوية المصرية، خاصة بين أهالي القرى، محذرا من مشكلات الأمية التي يعتبر وجودها عارًا على الجميع.

وقال، خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، إن هناك مأزقا أساسيا في فكرة الهوية لدى المواطن الذي يعاني الأمية، خاصة من ناحية انتمائه للهوية واعتزازه بها.

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت فيه أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مائدة الوطن تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة، لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يُكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.