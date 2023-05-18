الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة 11 كيلو حشيش بالشرقية

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية متهمان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وغرامة الثانى 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها بمدينة العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 12307 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4118 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سليمان م ج م، وموسى ع ع، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما فى يوم 4 ديسمبر الماضي، قد أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش لترويجه على عملائهما بمدينة العاشر من رمضان.

وتبين أن المتهمين قد تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزتهما 11 كيلو و785 جرام من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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