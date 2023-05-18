الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

100 غرزة.. كواليس تشويه وجه فتاة قليوب أثناء دفاعها عن عمها

جريدة الدستور

تجري النيابة العامة بقليوب تحقيقات موسعة في تشويه عاطل لوجه فتاة بـ"100 غرزة" أثناء دفاعها عن عمها في مشاجرة بقليوب. 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغ يفيد باستقبال مستشفى قليوب العام، فتاة مقيمة بدائرة المركز مصابة بعدة إصابات مختلفة في أنحاء جسدها إثر التعدي عليها من أحد الأشخاص بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتها بـ100 غرزة، إثر ادعاء مشاجرة مع آخرين. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث بدائرة مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة فتاة تدعي "هبة.ع" 27 سنة بـ100 غرزة بالوجه إثر مشاجرة نشبت بين عمها وأحد أصدقائه قامت بالتدخل للدفاع عن عمها ومحاولة إنقاذه، أقدم على إثرها المتهم على التعدي عليها بسلاح أبيض "مطواة" تسبب في الإصابات المشار إليها

جرى نقل المصابة لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار ضبط المتهم وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

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