وزير الزراعة يبحث مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقى التعاون في دعم برامج الأمن الغذائي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم مع بندكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الافريقى ( افريكسم ) بمدينة الأقصر وعقد معه اجتماعا بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسيد برافين اجراوال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى بمصر.

وخلال الاجتماع رحب الوزير بزيارة أوراما لمركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة والابتكار حيث قام البنك بدعم برنامج الاغذية العالمى من اجل اعداد وتهيئة المركز بمشاركة وزارة الزراعة ليكون منارة لتبادل خبرات الدول الافريقية ومصر فى مجالات التصدى للتغييرات المناخية ودعم صغار المزارعين والمراة والشباب والشمول المالى والرقمنة والتدريب وبناء القدرات.

وأكد "القصير" أن هناك العديد من الأزمات العالمية التى أثرت على الاقتصادات الناشئة مثل التغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وانه لابد من التعاون بين بلدان القارة الافريقية لعبور هذه الأزمات ورفع مستوى الأمن الغذائى وهو ما نجحت فيه مصر وانه يمكن الاستفادة من هذه التجارب الناجحة ونقلها للبلدان الإفريقية وأشار إلى أن مركز الأقصر التنسيقى قد استقبل بالفعل عدد كبير من المتدربين من 15 دولة افريقية.

وعرض وزير الزراعة تجربة مصر فى مجال الشمول المالى ودعم صغار المزراعين وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة استخدام المياه والاهتمام بمشروعات تمكين المرأة وزيادة درجه الوعى من خلال الدورات التدربيية والمدارس الحقليه كما أشار إلى تقديم الدعم لكل الدول الأفريقية الشقيقة فى مجال التدريب وبناء القدرات.

"القصير" طالب اداراة البنك الافريقى بزيادة الدعم لبرامج الامن الغذائى والابتكار الريفى وتمكين المراة والشباب وبرامج الشمول المالى والاقراض منخفض الفوائد حيث اشار الى ان مصر من خلال البنك الزراعى المصرى توفر حافظة وصلت الى 20 مليار جنيه للاقراض للمشروعات الزراعية بفائدة لا تزيد عن خمسة بالمائة حيث ان هناك توجهيات للحكومة المصرية بتذليل كافة الاجراءات تيسيرا على المزارعين

ومن ناحيته عبر "اواراما"عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الزراعة وقال إنها قادرة على نقل القارة الافريقية الى الامام فى مجالات الامن الغذائى وانتاج الغذاء حيث اشار ان القارة الافريقية غنية بمواردها الطبيعية من اراضى صالحة للزراعة ومياه للرى وايدى عاملة رخيصة وبالرغم من ذلك تقوم بلدان القارة باستيراد غذائها وانه يمكن تقليل هذه الفجوة من خلال التعاون ونقل الخبرات.

واشار إلى ان البنك سوف يقوم بمضاعفة دعمه لبرنامج الغذاء العالمى من اجل دعم صغار المزارعين والمراة والشباب. وان البنك يتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الزراعة فى مختلف المجالات.

وعقب الاجتماع قام وزير الزراعة والسيد بندكت اوراما ومحافظ الاقصر بزيارة مركز الاقصر التنسيقى لنشر المعرفة والابتكار لاطلاع الضيف على الجهود التى تتم ونشر الوعى والتثقيف المالى واستمع الوزير والضيف الى راى المشاركين فى البرامج من السيدات والشباب والاطفال كما شاهدوا عدد من الدورات التدريبية المقامة فى المركز عن الشمول المالى وريادة الاعمال وتعليم الاطفال كيفية الادخار عن طريق برامج ترفيهية . واستمعوا لبعض قصص النجاح من السيدات والشباب.

وفى نهاية الجولة أبدى السيد رئيس البنك إعجابه بالدور الذى تقوم به وزاره الزراعه وأيضا المركز بالتعاون مع برنامج الغذاء العالم ووجه بان يتم مصاعفه الدعم لهذا النشاط وابدى رغبته فى توسيع نطاق الدعم لزياده ودعم الدول الافريقية.

حضر الاجتماع الدكتور على حزين رئيس جهاز التنمية الشاملة بالوزارة والمشرف على ادارة مركز الاقصر التنسيقى.