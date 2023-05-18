الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أزمة نفسية لـ علاء مرسى بفيلم "التاروت"

علاء مرسي
علاء مرسي

انتهى الفنان علاء مرسي من تصوير جميع مشاهده خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، بطولة كلا من سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومي سليم، والمقرر طرحة بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويجسد علاء مرسي شخصية خادم في منزل رجل أعمال يقدم شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، والذي يتعرض للاغتصاب على يده في صغرة ما يسبب له أزمة نفسية تؤثر عليه في الكبر، حيث يقدم عبد العزيز مخيون شخصية رجل أعمال غير سوى نفسيا، ذات سلوك شاذ في كل أفعاله سواء من الرجال أو النساء.

يشار إلى أن فيلم “التاروت” والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

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