ممثل حزب "العدل": نطالب بوجود ضمانات حقيقية للحفاظ على الهوية

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

طالب أحمد عواد، ممثل حزب "العدل"، بالعمل للخروج باستراتيجية كافية لمواجهة كل التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، في ظل مخاطر العولمة والإنترنت.

وقال خلال كلمته في جلسة الهوية ضمن الحوار المجتمعي اليوم الخميس: "الهوية الوطنية موجودة ولكن نطالب بوجود ضمانات حقيقية للحفاظ على الهوية ووجود ضمانات الإبداع لتخطي الأزمات لمنطقة أرحب وأوسع"، مضيفًا أنه كلما زادت مساحة الحرية، زادت مساحة الإبداع.

كما انتقد ممثل حزب العدل، وجود أسماء بعض الشوارع بأسماء ليست لها علاقة بالهوية المصرية، مؤكدًا أن مصر مليئة بالمبدعين والمفكرين التي يجب أن يتم وضع أسمائهم على الشوارع.

ووجّه ممثل حزب "العدل" الشكر لمجلس الأمناء ولجنة الثقافة والهوية الوطنية على هذه الجلسة والمناقشات والدعوة للمشاركة.

وانطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعى، بالحوار الوطني، اليوم الخمس، برئاسة مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أحمد الزايد.