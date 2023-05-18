الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 4 طلاب بـ"تانية ثانوي" للتحقيق للغش أثناء امتحان الرياضيات بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته الميدانية المفاجئة بكافة أرجاء مطروح حيث تفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي في يومها الأخير بمدرسة براني الثانوية المشتركة غرب المحافظة، وذلك للاطمئنان علي حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان، حيث أدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان الختامي في مادة الرياضيات فترة واحدة لمدة 3 ساعات .

واطمئن وكيل وزارة التربية  والتعليم في مطروح، على سير الامتحانات، و جاءت  الورقة الامتحانية واضحة وخالية من الأخطاء الفنية وفي مستوي الطالب المتوسط، وشاملة جميع فقرات المنهج الدراسي.

 - ضبط 3 حالات غش 

وأوضح "شحاته"، أنه خلال متابعة مدرسة براني الثانوية تم ضبط طالبة بحوزتها ورقة الامتحان الخاصة بزميلتها وتقوم بالإجابة على الأسئلة بدلاً منها، كما تم ضبط طالبة وبحوزتها كتاب خاص بالمادة التي تؤدى فيها الامتحان، كما تم ضبط طالب بالصف الثاني الثانوي و بحوزته مذكرات خاصة بمادة الرياضيات أثناء أداء الامتحان.

وقرر وكيل تعليم مطروح إحالة الواقعة  للشئون القانونية لأعمال شؤونها كما أحال مراقب اللجنة وأربعة من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الامتحانات.  

و اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم  من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط و التزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات  والضوابط المنظمة و لم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الادارات التعليمية.

وفي ختام جولته أكد وكيل وزارة التربية و التعليم في محافظة مطروح  علي أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الأخلال بأعمال الامتحانات مشيراً الي أنه سيتم تطبيق القانون على أى شخص أى ما كان موقعه حال مخالفته اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الإمتحانية .

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الإدارات التعليمية امتحانات الصف الثاني الثانوي امتحان الرياضيات تطبيق القانون محافظة مطروح وكيل تعليم مطروح

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