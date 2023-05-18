الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور إلهام شاهين.. توفيع رواية "حسن وسميرة" للكاتب علاء الدين عبد الله

الهام شاهين
الهام شاهين

عقد مساء أمس بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، حفل توقيع رواية “حسن وسميرة.. للزواج وجه آخر” للكاتب والمؤلف الدكتور علاء الدين عبد الله سليمان، بحضور النجمة إلهام شاهين والمخرج شريف مندور وعدد من السينمائيين والفنانيين والإعلاميين.

وخلال الحفل الذي أشرفت عليه الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير مركز الثقافة السينمائية، وقدمته الإعلامية سمر نجيدة، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ورئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، تحدث خلالها عن روائع السينما العالمية.

كما دار نقاش مع الكاتب علاء عبد الله سليمان حول رواية حسن وسميرة التي قام بإهدائها لمكتبة الثقافة السينمائية والتي يتناول خلال أحداثها حق المرأة في رسم وتحديد الخطوط والمسارات التي ستكون عليها حياتها حتى لو كانت في منتصف العقد السادس من العمر.

وعقب الندوة، تم عرض فيلم الأستاذ والمجنون (The Professor and the madman ) إخراج فارهاد صافينيا وتأليف وسيناريو فارهاد صافينيا وتودكومارنيسكي التمثيل لميل جيبسون وشون بن وناتالي دورمر.

يذكر أن مكتبة مركز الثقافة السينمائية من أقدم المكتبات السينمائية المتخصصة والتي أنشأها الناقد أحمد الحضري عام ١٩٦٧ وحرص علي تنوع الكتب بها لتشمل جميع التخصصات السينمائية  المختلفة.

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