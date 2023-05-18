الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يتوسع فى إفريقيا

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اليوم الخميس، إن المساهمين وافقوا على توسع البنك في إفريقيا جنوبي الصحراء والعراق، وسيدرسون مقترحا لزيادة رأسماله بما يتراوح بين ثلاثة و5 مليارات يورو.
وأضاف البنك، في بيان، أنه سيتم إعداد اقتراح مفصل بشأن زيادة رأس المال المدفوع بنهاية العام الجاري.
كما تعهد البنك بمزيد من الدعم لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.
وخصص المقرض الذي يركز على الأسواق الناشئة ثلاثة مليارات يورو بالفعل لأوكرانيا، على أن يجري استثمارها في 2022-23. وقالت رئيسة البنك أوديل رينو باسو خلال اجتماعه السنوي، إن المساعدة ستستمر.
وأضافت في إفادة صحفية بمدينة سمرقند بأوزبكستان: أن "زيادة رأس المال المدفوع ستمنحنا السبيل للحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار وزيادة استثماراتنا (في أوكرانيا)".

البنك الأوروبي البنك أفريقيا جنوبي الصحراء العراق

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