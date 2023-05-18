تحالف الأحزاب: الإخوان حاولوا طمس الهوية الوطنية المصرية

قال محمود عبدالله، عضو تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢ حزبا سياسيا، إنَّه يُلاحظ تآكل للهوية واختراق للشعب المصري.

وأضاف: عاصرت برلمان جماعة الإخوان الإرهابية وماذا فعلوا لطمس الهوية المصرية، وخلال ٢٠٠٥ في حشد أنفسهم داخل لجنة الثقافة من أجل محاولة تغيير الهوية المصرية.

وتابع خلال كلمته في جلسة "الهوية الوطنية" خلال جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس: هذا الخطر ما زال قائمًا، فهذه الجماعة وحلفائها تعمل على طمس الهوية المصرية وهذه قضية مجتمعية وليست قضية حكومية وكلنا مسؤولون، وعلينا النظر إلى ماذا فعل كل منَّا لترسيخ الهوية مع الأبناء والأحفاد.

واستطرد: هناك ١٢٦ برنامج تليفزيوني يوميًّا ولكن لا يوجد بينها برنامج يتحدث عن الهوية، ولذلك يجب أن يكون هناك برامج تؤكد الهوية وتاريخ مصر.

وطالب بإنشاء متحف في العاصمة الإدارية الجديدة للهوية المصرية وشهداء مصر، لأن أحد مكونات الهوية هي الوفاء بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم لرفعة الهوية المصرية.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.