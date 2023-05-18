ندوة توعوية بـ"طب عين شمس" للاحتفال باليوم العالمي لضغط الدم

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمي، بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعوية للموظفين العاملين بالكلية والجامعة، في إطار احتفالية كلية الطب والمستشفيات الجامعية باليوم العالمي لمرض ضغط الدم.

افتتحت الندوة الدكتور هالة سويد، وكيل الكلية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي كلمتها أشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تحتفل كل عام فى الـ17 من مايو باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.

وتهدف الندوة للتعريف بمرض ضغط الدم وكيفية الوقاية منه والتعايش معه والعادات الصحية الواجب اتباعها.

واستهل الدكتور خالد دراهم، الأستاذ بقسم القلب، الندوة بالتعريف بمرض ضغط الدم وأعراض الإصابة به وكيفية قياس ضغط الدم حيث أصبح مؤخراً متوفر أجهزة ضغط منزلية إلكترونية دقيقة يسهل عن طريقها قياس الضغط ومتابعته بشكل منتظم -وهو ضرورى للأشخاص فوق سن الأربعين- ولكن لابد أن يكون جهاز معتمد وهناك أنواع مختلفة لأجهزة قياس الضغط، موضحاً التعليمات المتبعة لقياس ضغط الدم والحالة النفسية للمريض والسلوكيات الواجب اتباعها للوقاية من مرض ضغط الدم.

كما أكد الدكتور عادل شبانة، الأستاذ بقسم القلب، ضرورة تعديل نمط الحياة وهو من أهم سبل الوقاية من مرض ضغط الدم وتقليل ضغط الدم ضرورى للوقاية من أزمات القلب وجلطات المخ وتقليل نسب الوفيات، وكذلك النظام الغذائي منها نظام داش الغذائى وهو خطة طعام صحية مرنة ومتوازنة مصممة للمساعدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.

وأضاف أن خطة تناول DASH تحتوي على نسبة عالية من بعض العناصر الغذائية مثل الألياف والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم- والتي تلعب جميعها دوزا في صحة القلب- ومنخفضة عن غيرها في الدهون المشبعة والمتحولة والسكريات المضافة والصوديوم، لافتا الانتباه للكمية التى ينصح بتناولها يومياً من الملح وأنواع الملح المستخدمة منها ملح الهيمالايا ومصدره والإضرار والآثار الجانبية الصحية التى تقترن بهذا الملح.