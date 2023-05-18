"الدولي للاتصالات" يحتفل باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2023

احتفل الاتحاد الدولي للاتصالات باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2023 في يوم 17 مايو، تحت شعار "تمكين أقل البلدان نموًا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".



ودعا الاتحاد في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات القطاعين العام والخاص إلى تقديم تعهدات من أجل التوصيلية العالمية والتحول الرقمي في هذه البلدان من خلال "التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل" الذي يركز على المجتمعات التي يصعب التوصيلية فيها.



هذا وتظل أقل البلدان نموًا أكبر مورد غير مستغل في العالم، مما يستدعي تلبية احتياجاته المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعيش ثلث ما يقرب من 2.7 مليار شخص بدون خدمات الإنترنت في 46 بلدًا من أقل البلدان نموًا. ويمكن للاستثمار في هذه البلدان أن يكون عاملًا في قيادتها نحو النمو المستدام لأجيال عدة مُقبلة.



ويتم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات سنويًا يوم 17 مايو منذ عام 1969، ويصادف توقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 1865.

وأرسى الاحتفال بهذا اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 1973، ويهدف اليوم إلى زيادة الوعي بالتحديات والنجاحات التي تواجهها أقل البلدان نموًا على وسائل التواصل الاجتماعي.



وجدير بالذكر أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005 إلى إعلان 17 مايو يومًا عالميًا لمجتمع المعلومات من أجل تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة القضايا المتعددة المتعلقة بمجتمع المعلومات التي تناقشها القمة العالمية.

واعتمدت الجمعية العامة قرارًا في مارس 2006 نص على الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام. وفي نوفمبر 2006، قرر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الاحتفال بالمناسبتين معًا في يوم واحد هو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام