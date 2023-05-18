الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل حزب "الدستور": يجب تدشين مشروع قومى لنشر الوعى بين أطياف الشعب

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

طالب وليد العماري، ممثل حزب "الدستور"، بتدشين مشروع قومي يقوم على نشر الوعي بين أطياف الشعب المصري للتعريف عن الحضارة المصرية القديمة.

وأكد خلال لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي بجلسة بعنوان "الهوية الوطنية" أن الهدف من هذا المشروع هو محاولة للتصدي من سرقة الحضارة القديمة ونسبها إلى دول أخرى، وأيضًا توعية الأطفال بحضارة وثقافة بلدهم مصر.

وقال ممثل حزب "الدستور"، إن أهم ما يميز الهوية المصرية  على مر العصور أنها هوية تراكمية كل تجل في تاريخ الحضارة المصرية كان امتدادا وليس تقليلا لما قبل، مؤكدًا أن هذا التنوع الفريد الذي شهدته الحضارة المصرية عبر العصور هو الذي تسبب في تراكم جديد نبني فيه الهوية المصرية.

وانطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، برئاسة مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أحمد الزايد.

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

"اقتصادية قناة السويس": إطلاق خدمة تموين السفن بالوقود الأخضر فى المستقبل القريب

مصرع وإصابة 3 بحادثين منفصلين في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي