ممثل حزب "الدستور": يجب تدشين مشروع قومى لنشر الوعى بين أطياف الشعب

طالب وليد العماري، ممثل حزب "الدستور"، بتدشين مشروع قومي يقوم على نشر الوعي بين أطياف الشعب المصري للتعريف عن الحضارة المصرية القديمة.

وأكد خلال لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي بجلسة بعنوان "الهوية الوطنية" أن الهدف من هذا المشروع هو محاولة للتصدي من سرقة الحضارة القديمة ونسبها إلى دول أخرى، وأيضًا توعية الأطفال بحضارة وثقافة بلدهم مصر.

وقال ممثل حزب "الدستور"، إن أهم ما يميز الهوية المصرية على مر العصور أنها هوية تراكمية كل تجل في تاريخ الحضارة المصرية كان امتدادا وليس تقليلا لما قبل، مؤكدًا أن هذا التنوع الفريد الذي شهدته الحضارة المصرية عبر العصور هو الذي تسبب في تراكم جديد نبني فيه الهوية المصرية.

وانطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، برئاسة مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أحمد الزايد.