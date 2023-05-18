الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مديرة تسويق تتهم الموسيقار هانى مهنا بخدش سيارتها

الموسيقار هاني مهنا
الموسيقار هاني مهنا

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات اتهام سيدة للموسيقار هاني مهنا، بإحداث خدوش في سيارتها باستخدام مفتاح داخل كمبوند في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم أول أكتوبر تضمن قيام مديرة تسويق بإحدى الشركات، بتحرير محضر ضد الموسيقار هاني مهنى، اتهمته فيه بإحداث خدوش في سيارتها باستخدام مفتاح.

وقالت مديرة التسويق، في البلاغ المقدم ضد الموسيقار هاني مهنا، إنه نشبت خلافات بينها وبين الموسيقار لاعتراضه على مكان إيقافها لسيارتها، فاتهمته بقيامه بخدش سيارتها باستخدام مفتاح وطلبت إثبات حالة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة في الجيزة لاستكمال التحقيقات.

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