مصرع شخص وإصابة آخر بانقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المقود وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.