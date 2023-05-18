الحوار الوطنى.. المستشار محمود فوزى: نبحث عن "المصلحة" دون الميل لطرف واحد

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القرآن الكريم ذكر اليتامى واليتيم ٢٢ مرة.

وأضاف فوزي، خلال كلمة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال" بالحوار الوطني، أن القرآن كرر الآية الكريمة "لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده"، وقوله تعالى "وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا".

وتابع: "القرآن لم يقل كيف لا نقرب مال اليتيم"؛ موضحًا أنه يجوز للمشرع الاجتهاد وإعادة النظر في الاجتهاد كلما تطور المجتمع.

واستطرد: "عنوان جلستنا اليوم لتفسير (التي هي أحسن)، فنحن لا نبحث عن مصلحة الأم لكن عن مصلحة (الصغير رجل وامرأة المستقبل)، ولا نميل لطرف على حساب طرف".

واختتم: "المصلحة الفضلى للطفل، الشريعة أول من عبر عن هذا المفهوم، لسنا هنا من أجل الرجل أو المرأة".

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراءً للأفكار المطروحة.