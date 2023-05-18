الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيارة مسرعة تنهى حياة شخص دهسًا بطريق زويل فى حدائق أكتوبر

جريدة الدستور

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده بطريق زويل بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، بالجيزة.

تلقى الرائد فريد معاذ، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري، ووجود متوفى، بطريق زويل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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