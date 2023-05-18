وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يزور مديرية القوى العاملة بالإسكندرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن زيارة ميدانية لوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ للمديرية ومكاتب التشغيل المطورة ومركز تدريب مهني محرم بك وذلك لإصدار دراسة حديثة للبدء في مشروع جديد للدخول إلى سوق العمل من خلال منصة ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لمستقبل الشباب في مصر.

وكذلك عقدت ندوة مشتركة بين مكتب السلامة والصحة المهنية ومكتب تفتيش العمل برج العرب بمقر شركة مان كرو للمباني المعدنية-المنطقة الأولى برج العرب بعنوان "التعريف بالسلامة والصحة المهنية والمخاطر الموجودة في بيئة العمل"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأهمية التوجيه والتوعية للعاملين حول في مختلف أماكن العمل بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل والحفاظ علي بيئة عمل آمنة وصحية والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والتنسيق معهم في مجالات التدريب المهنى وتطوير أساليب العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz ، زار وفد من الوكالة برئاسة سكاسكيا بوني ، وفرانسيكا سيل ، ومها علي المديرية ومكاتب التشغيل المطورة ومركز تدريب مهني محرم بك وذلك لعمل دراسة حديثة للبدء في مشروع جديد للدخول الي سوق العمل من خلال منصة، ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لمستقبل الشباب في مصر.

ورافق فريق العمل الجولة عثمان ابراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية ، وايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب المهني ، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة.