ممثل "المصريين الأحرار" يقترح استحداث هيئة وطنية لتطوير الشخصية المصرية

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

اقترح اللواء إيهاب الشحات، ممثل حزب "المصريين الأحرار"، استحداث هيئة وطنية لتطوير الشخصية المصرية.

وأضاف خلال لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي بجلسة بعنوان "الهوية الوطنية"، هذه الهيئة الوطنية يمكن أن تُشكّل من قبل رئيس الجمهورية وتضم عددًا لا يقل عن 14 عضوًا من الخبراء في المجالات المختلفة، ويكون دورها رصد وتحليل ومعالجة الظواهر السلبية، وتعزيز نقاط القوة في الشخصية المصرية، بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، ووضع جدول زمني لمرحلة التطوير.

وأكد ممثل حزب المصريين الأحرار، أنه لا بد أن نكون أمام وسائل مُستخدمة لتطوير الشخصية المصرية، وتحفيز الأجيال بمبدأ القدوة وفق تجارب شبابية ناجحة، وتشجيع العمل العام وإطلاق مسابقة مجتمعية، لأفضل المشاركين وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لترسيخ السلوك الإنساني والأخلاقي.