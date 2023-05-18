الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل العثور على شاب مجهول الهوية في بولاق الدكرور

جريدة الدستور

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، عن تفاصيل  العثور على جثة شاب يرتدي ملابسه الكاملة مجهول الهوية، بأحد شوارع بولاق الدكرور، أن الشاب ليس به إصابات ظاهرية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب عثر عليه ملقى ويرتدي ملابسه الكاملة، وليس بحوزته أي إثبات شخصية

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقى بأحد شوارع بولاق الدكرور،  انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشاب يرتدي ملابسه الكاملة، وليس بحوزته أوراق شخصية.

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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