ممثل مصر بلدي يقترح تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية

عبرت بسمة سعيد عضو الهيئة العليا بحزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسي والمكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، عن سعادتها بفكرة الحوار الوطنى وإتاحة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مختلفة فى شتى المجالات.

وتابعت خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» أن المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرا للتحديات التى تواجهها بشكل عام، ملف الأسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا وفى تقديرى أن الحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر الحوار المنصة لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن أرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية.

واستطردت أن القوانين المتعلقة بالوصاية والولاية على أموال الأطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعدة سنوات لذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال لعدة أسباب أبرزها صدورها من سبعين سنة، كما أن هذه الاحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ناهيك أن القانون الحالى للولاية على المال ينص على أن الولاية بعد وفاة الاب للجد فى حين أن فلسفة الوصايا شرعا وقانونا هى القيام بادارة شئون الاطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرى فى حياتهم بما فى ذلك الرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية.



واقترحت بضرورة تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للأم مباشرة فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية، وأن يكون هناك تواصل الكترونى بين الامهات والمجلس الحسبى بحيث لا تتكبد الامهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها.

كما اقترحت أيضا صرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي، وإنشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على أموال الأطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالى .

وأكدت على أهمية مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والأطفال وذلك من خلال تيسير الإجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم ، و الموافقة على صرف الاموال بشكل يمكن الام من الانفاق السريع خاصة فى الحالات العاجلة كاجراء العمليات الجراحية واستخراج الاوراق الرسمية.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.