شهود عيان حريق المقطم: فصلنا الكهرباء ولم نشاهد الضحايا بالأسانسير

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية التحقيق فى واقعة اختناق سيدة وطفليها داخل أسانسير تعطل بهم فى منطقة المقطم، جنوب محافظة القاهرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، حيث أكدوا نشوب حريق داخل شقة الضحايا، وحاولت الضحية وطفلاها الهروب من الحريق بالدخول للأسانسير.

وأضاف الشهود أنهم عندما رأوا النيران تمتد وأدخنة كثيفة فصلوا الكهرباء عن العقار والغاز لمنع امتدادها لباقي الطوابق بالعقار، مؤكدين أنهم لم يلاحظوا وجود الضحايا داخل الأسانسير.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم إخماد النيران، وفي أثناء عمليات الفحص عثر على جثة سيدة وطفليها مختنقين داخل الأسانسير، وتم استخراج الجثث، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.