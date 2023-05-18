حبس عاطل بتهمة الاعتداء على جواهرجي في الصف

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على جواهرجي داخل محله في الصف.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في إصابة جواهرجي على يد عاطل بسلاح أبيض في الصف.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عاطل ذهب لمحل الجواهرجي، وكان يريد أن يبيع ذهبا له، ولكن صاحب المحل رفض، وعند رفضه، حدثت مشاجرة، فدفعت العاطل، للاعتداء عليه بسلاح أبيض في محله، مما أصابه بجروح متفرقة في جسده.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الصف، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه صاحب محل مصوغات ذهبية، أصابه عاطل بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.