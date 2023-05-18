الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بالجيزة

امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، السبت المقبل الموافق ٢٠ من شهر مايو الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو الساعة التاسعة امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية)، وذلك وفقاً للجدول الزمني للامتحانات المعلن من قبل الوزارة والمديرية التابعة لمحافظة الجيزة.

وكان قد أوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 194897 طالبًا وطالبة، مقسما على 685 لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج 2482 طالبًا وطالبة.

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