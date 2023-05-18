الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بـ"علوم بورسعيد"

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن تنظيم ندوة توعية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية وأهدافها والتوعية بأهمية التدريب لشباب الجامعات"، وذلك بكلية علوم جامعة بورسعيد تهدف إلى تثقيف شباب الجامعة ورفع الوعى لديهم بأهداف السـلامة  والصحـة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن محمد شحاتة، بضرورة نشر التوعية والتثقيف وتطبيق مبادئ وإجراءات السلامة داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والأفراد والمنشآت ومؤسسات الدولة.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره الذى تلقته الوزارة، تنظيم ندوة بكلية علوم جامعة بورسعيد تهدف إلى تثقيف شباب الجامعة ورفع الوعى لديهم بأهداف السلامة  والصحـة المهنية ، والتى تعتبر من أهم وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوصف بأنها نظام مـن خلال الاستثمار فــي مجالات السـلامة والصحة المهنية المختلفة على المستويين المادي والبشري، وتعد ضرورة ملحة تشترك فيها كافة الاطراف المعنية بما فيها الحكومات وأصحاب العمل والعمال وأفراد المجتمع.

وأضاف مدير المديرية، أن الفعاليات بدأت بكلمة ترحيب عميد كلية العلوم الدكتور فريد ابراهيم الدسوقى، والدكتور محمد كامل فرح وكيل الكلية لشئون خدمات المجتمع وتنمية البيئة، كما استعرض محمود السقا وكيل المديرية خدمات المديرية للمجتمع وكذلك دور مركز التدريب المهنى بالمديرية فى مساعدة الشباب وتدريبهم على حرف يدوية تساعدهم فى ريادة الأعمال لإقامة مشروع صغير، وبحضور وإشراف والكيميائية إيمان محمد مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

كما قامت الكيميائية عبير محمود ابوزيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بورفؤاد بالقاء ندوة بعنوان: (السلامة والصحة المهنية وأهدافها) وقامت بتوضيح دور أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت وكيفية الالتحاق بهذا العمل.

وأكد مدير المديرية أنه لتوثيق دور المديرية فى مركز التدريب تم عرض نموذجين من خريجى مركز التدريب بالمديرية المتدربة الاء البياع خريجة كلية الاداب وقد اوضحت كيفية التحاقها بتدريب الخياطة بمركز التدريب بالمديرية ومدى الاستفاده من المركز بعمل مشروع خاص بها، وتحدثت المتدربة شيماء الخولى خريجة كلية الهندسة بما تعلمته من مهارات فنية وحرفية بمركز التدريب وأن الباترون ما هو إلا رسم هندسى.

كما حضر الندوة الكيميائية منار العوضى مدير مركز التدريب المهنى، والكيميائية اسماعيل مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بورسعيد ، ومجموعة من مفتشى السلامة والصحة المهنية ببورسعيد وبور فؤاد.

الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادي التوعية والتثقيف التدريب المهني

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