الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح غرف صديقة للأطفال لتعزيز أوجه الدعم والحماية في المنيا

إنشاء غرفة صديقة
إنشاء غرفة صديقة للطفل بمدينتي ملوي والمنيا

أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، عن افتتاح غرف صديقة للأطفال تسمح لأعضاء وحدات الحماية الفرعية باستقبال الحالات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها وذلك تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، وفي إطار التعاون المشترك بين الوحدة العامة لحماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز المنيا والوحدات الفرعية على مستوى المدن والقرى وبدعم من هيئة انقاذ الطفولة بالمنيا.
جاء ذلك بحضور اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز المنيا، فاطمة الزهراء على مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، نيفين مقار مسئول برامج حماية الطفل والدعم النفسي الاجتماعي بمكتب هيئة انقاذ الطفولة بالمنيا.
من جهتها، أوضحت فاطمة الزهراء مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أن الغرفة الصديقة للطفل هي جزء لا يتجزأ من إجراءات حماية الأطفال كونها احدى الاستجابات للمخاطر التي يتعرض لها الطفل مثل العنف بكل أشكاله، الاستغلال والإهمال، وهى بمثابة توفير مكان آمن لتقديم الدعم اللازم للأطفال المعرضين للخطر من خلال المنع والاستجابة حيث يتم تقديم مجموعة من الأنشطة لدعم المهارات الحياتية للأطفال وتنمية الرغبة في البحث والاستفسار وفهم البيئة المحيطة عن طريق تقديم جلسات قد تكون متصلة أو منفصلة فردية أو جماعية، تسهم في اثراء خبراتهم التربوية والاجتماعية مما ينعكس على تحصيلهم الدراسي.

وأضافت " الزهراء" أن التجهيزات الخاصة بالغرف الصديقة للأطفال تمت تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة وبدعم من هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالمنيا، حيث سيتم تجهيز غرفتين صديقة للأطفال باللجان الفرعية لحماية الطفل بمركزي ( ملوى - المنيا ) وستضم التجهيزات( طفاية حريق ، شنطة اسعافات أولية، مكتب ، كرسي مكتب ، ترابيزة اطفال ، كراسي أطفال، وبعض الأدوات والألعاب)، لتنفيذ الانشطة التعليمية والعلمية ونشر البهجة والسرور على أطفالنا.

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المنيا الوحدة العامة لحماية الطفل إدارة الأمومة والطفولة بالمنيا غرفة صديقة للأطفال فاطمة الزهراء علي مديرة وحدة حماية الطفل اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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