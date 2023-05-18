سؤال برلمانى حول تأخر صرف جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى فرشوط

لما يزيد عن عامين

تقدم النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن سبب تأخر صرف جهاز الأشعة المقطعية الخاص بمستشفى فرشوط بمحافظة قنا لفترة تزيد عن عامين.

وقال النائب في السؤال المقدم منه: «قمنا بتقديم عدة طلبات للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، للحصول على الموافقة لدعم مستشفى فرشوط بقنا بجهاز أشعة مقطعية، وبمتابعة الطلبات في وزارة الصحة والسكان يتم الإفادة بأن الجهاز تم صرفه، وتم الموافقة على دعم المستشفى بالجهاز، ولكن حتى الآن لم يحصل المستشفى على الجهاز».

ووجّه عضو مجلس النواب سؤاله للوزير قائلاً: «ما السبب في تأخر صرف جهاز الأشعة المقطعية للمستشفى وقد مر عامان؟، وما المدة المحددة لتوفيره؟»، مطالباً بسرعة تحويل السؤال إلى اللجنة المختصة بالبرلمان، ومناقشته في حضور الوزير والجهات المعنية المسئولة.

وطالب النائب خالد أبونحول بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات الحكومية .

وتطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة، وأوضحت الوزارة أن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

