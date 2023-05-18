لحظة وصول الرئيس السيسى للمشاركة فى قمة جدة بالسعودية (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية اللحظات الأولى لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وكان صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن مشاركة السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة، مؤكدًا أن القمة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وتعقد القمة العربية في دورتها الـ 32 على مستوى القادة والزعماء العرب غدًا الجمعة، الـ 19 من مايو بمدينة جدة السعودية، في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية.