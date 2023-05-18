الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يرحل كارلو أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد بعد توديع أبطال أوروبا؟

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

يحوم الغموض حاليًا حول مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وودّع فريق ريال مدريد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة كارثية ومذلة على يد مانشستر سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من التشامبيونزليج.

مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد بعد توديع دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، فإن نادي ريال مدريد حسم موقفه النهائي تجاه مستقبل أنشيلوتي في منصبه كمدير فني للفريق.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن أنشيلوتي سيستمر في منصبه بشكل طبيعي حتى نهاية عقده، رغم الهزيمة وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا، مُشيرة إلى أنه يحظى بثقة ودعم من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رفقة ريال مدريد في 30 يونيو 2024.

وأكدت الصحيفة، أن أنشيلوتي سيواصل تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد 2023-2024، ولكن قد يرحل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هناك بعض اللاعبين على طاولة الراحلين عن ريال مدريد، وهم: ماركو أسينسيو، داني سيبايوس، ناتشو، بالإضافة إلى ماريانو دياز.

وذلك من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، على رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد توّج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا في الموسم الحالي خلال الأيام الماضية.

وعلى الصعيد المحلي، فإن ريال مدريد يتواجد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 85 نقطة، والذي نجح في حسم لقب الليجا لصالحه هذا الموسم.

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