الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل تحظى بدعم عربي ودولي كبير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أرمين إرنست، الرئيس التنفيذي والرئيس لمجموعة ستيوارد هيلث كير إنترناشيونال الأمريكية، والدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، والوفد المرافق لهما، والذين قاموا بزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية يوم 15 مايو الجاري.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اللقاء، أهمية العمل على تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع مجموعتي "ستيوارد الأمريكية، عِلاج السعودية" بشتى مجالات الرعاية الصحية في ضوء تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول العربية والعالم، والتطور الذي تشهده حاليًا في كل القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، وانعاكاساته الإيجابية على تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي بها.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى عدد من مجالات التعاون الجديدة المقترحة لتعميق التعاون في قطاع الرعاية الصحية، والتي يمكن دراستها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحًا عزم هيئة الرعاية الصحية لتطبيق نماذج الرعاية الصحية المبنية على القيمة "value-based healthcare"، في ضوء تحقيق رؤيتها الهادفة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يمكن فتح آفاق التعاون في هذا المجال كهدف استراتيجي لهيئة الرعاية وتحقيق أهداف المنظومة.

واستعرض السبكي، عدد من الآليات الحديثة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، حيث أبدى د. أرمين إرنست و د. محمد الأمين، إعجابهما الشديد بهذه التقنيات الحديثة، وهو الأمر الذي ينعكس على ضمان سير العمل وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأعلى جودة.

وأضاف السبكي، أن التحول من نظام علاجي "business model" يتكل على حجم الرعاية الصحية إلى نظام قيادي ومبادر "value-based healthcare" مبني على أسس التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر أحد عوامل النجاح لتقليل الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة وتحسين صحة المواطنين ورفع جودة الرعاية الصحية وضمان الاستدامة كأهداف استراتيجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي: أن التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل تحظى بدعم دولي كبير يمهد الطريق للإسراع بمزيد من التعاون البنَّاء وخلق الفرص التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، كما دعا السبكي إلى دراسة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بمصر بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية غير متناهية للاستثمار الصحي بها.

ووجه السبكي، خلال اللقاء، الشكر للدكتور أرمين إرنست، الرئيس التنفيذي والرئيس لمجموعة ستيوارد الأمريكية، والدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، على اهتمامهما باللقاء لعقد الحوار وتبادل الرؤى لتشجيع تبادل الخبرات والتعاون في مشروعات مشتركة وتشجيع الفرص الاستثمارية المتميزة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أرمين إرنست، عن سعادته بهذا اللقاء وزيارته لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الإسماعيلية"، قائلًا "ما رأيته من التقدم والتطور في مستشفيات هيئة الرعاية وتطور قطاع الرعاية الصحية بمصر كان مذهلًا"، لافتًا إلى استعداد مجموعة ستيوارد الأمريكية بناء على هذه الزيارة فتح مجالات جديدة للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة، ودراسة توسع المجموعة في الاستثمار في مصر بما لمسه من جدية ورؤية واضحة لدى الدولة المصرية في الإصلاح الصحي، وإعادة حوكمة النظام الصحي، وتقدم ملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور محمد الأمين، أن مصر نجحت في إحداث طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بما يعزز مكانتها في هذا المجال وريادتها وتنافسها على المستوى العربي والعالمي، كما أعرب الدكتور محمد الأمين عن سعادته للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، والتي حققت العديد من الإنجازات التي كان لها الأثر البارز في سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا تحقيق مزيد من التعاون بين مجموعة عِلاج السعودية وهيئة الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

وحضر اللقاء، الدكتور أشرف نصر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عِلاج السعودية، والأستاذ الدكتور أحمد طماره، رئيس أقسام القلب بالمجموعة، والدكتورة غادة سليم، استشاري تأهيل أمراض القلب بالمجموعة.

كما حضر من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال.

IMG-20230518-WA0011
IMG-20230518-WA0011
IMG-20230518-WA0010
IMG-20230518-WA0010
الرعاية الصحية الرئيس التنفيذي مجموعة ستيوارد الأمريكية مجموعة ع لاج السعودية نماذج الرعاية الصحية المنشآت الصحية

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

7 مصابين بانقلاب ميكروباص أعلى المحور في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي