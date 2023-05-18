الرعاية الصحية: التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل تحظى بدعم عربي ودولي كبير

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أرمين إرنست، الرئيس التنفيذي والرئيس لمجموعة ستيوارد هيلث كير إنترناشيونال الأمريكية، والدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، والوفد المرافق لهما، والذين قاموا بزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية يوم 15 مايو الجاري.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اللقاء، أهمية العمل على تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع مجموعتي "ستيوارد الأمريكية، عِلاج السعودية" بشتى مجالات الرعاية الصحية في ضوء تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول العربية والعالم، والتطور الذي تشهده حاليًا في كل القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، وانعاكاساته الإيجابية على تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي بها.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى عدد من مجالات التعاون الجديدة المقترحة لتعميق التعاون في قطاع الرعاية الصحية، والتي يمكن دراستها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحًا عزم هيئة الرعاية الصحية لتطبيق نماذج الرعاية الصحية المبنية على القيمة "value-based healthcare"، في ضوء تحقيق رؤيتها الهادفة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يمكن فتح آفاق التعاون في هذا المجال كهدف استراتيجي لهيئة الرعاية وتحقيق أهداف المنظومة.

واستعرض السبكي، عدد من الآليات الحديثة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، حيث أبدى د. أرمين إرنست و د. محمد الأمين، إعجابهما الشديد بهذه التقنيات الحديثة، وهو الأمر الذي ينعكس على ضمان سير العمل وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأعلى جودة.

وأضاف السبكي، أن التحول من نظام علاجي "business model" يتكل على حجم الرعاية الصحية إلى نظام قيادي ومبادر "value-based healthcare" مبني على أسس التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر أحد عوامل النجاح لتقليل الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة وتحسين صحة المواطنين ورفع جودة الرعاية الصحية وضمان الاستدامة كأهداف استراتيجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي: أن التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل تحظى بدعم دولي كبير يمهد الطريق للإسراع بمزيد من التعاون البنَّاء وخلق الفرص التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، كما دعا السبكي إلى دراسة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بمصر بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية غير متناهية للاستثمار الصحي بها.

ووجه السبكي، خلال اللقاء، الشكر للدكتور أرمين إرنست، الرئيس التنفيذي والرئيس لمجموعة ستيوارد الأمريكية، والدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، على اهتمامهما باللقاء لعقد الحوار وتبادل الرؤى لتشجيع تبادل الخبرات والتعاون في مشروعات مشتركة وتشجيع الفرص الاستثمارية المتميزة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أرمين إرنست، عن سعادته بهذا اللقاء وزيارته لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الإسماعيلية"، قائلًا "ما رأيته من التقدم والتطور في مستشفيات هيئة الرعاية وتطور قطاع الرعاية الصحية بمصر كان مذهلًا"، لافتًا إلى استعداد مجموعة ستيوارد الأمريكية بناء على هذه الزيارة فتح مجالات جديدة للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة، ودراسة توسع المجموعة في الاستثمار في مصر بما لمسه من جدية ورؤية واضحة لدى الدولة المصرية في الإصلاح الصحي، وإعادة حوكمة النظام الصحي، وتقدم ملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور محمد الأمين، أن مصر نجحت في إحداث طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بما يعزز مكانتها في هذا المجال وريادتها وتنافسها على المستوى العربي والعالمي، كما أعرب الدكتور محمد الأمين عن سعادته للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، والتي حققت العديد من الإنجازات التي كان لها الأثر البارز في سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا تحقيق مزيد من التعاون بين مجموعة عِلاج السعودية وهيئة الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

وحضر اللقاء، الدكتور أشرف نصر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عِلاج السعودية، والأستاذ الدكتور أحمد طماره، رئيس أقسام القلب بالمجموعة، والدكتورة غادة سليم، استشاري تأهيل أمراض القلب بالمجموعة.

كما حضر من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال.

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