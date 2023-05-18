مقتل سيدة فى ظروف غامضة بإمبابة وفريق بحث لحل اللغز

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها بمنطقة إمبابة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة.

بعمل التحريات تبين أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لفحص علاقات السيدة المجني عليها وآخر المترددين على العقار مسرح الجريمة لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كما يتولى فريق البحث فحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.