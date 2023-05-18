الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل سيدة فى ظروف غامضة بإمبابة وفريق بحث لحل اللغز

مقتل سيدة
مقتل سيدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها بمنطقة إمبابة. 

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة.

بعمل التحريات تبين أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لفحص علاقات السيدة المجني عليها وآخر المترددين على العقار مسرح الجريمة لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

كما يتولى فريق البحث فحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى حث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بسبب "عصابة"

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

"زراعة البحيرة": متابعة مستمرة لتوريد القمح فى جميع أنحاء المحافظة

أمن المنافذ يشن حملة أمنية مكبرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي