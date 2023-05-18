الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يبحثون "الخطط المستقبلية"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على مدار النصف الأول من شهر مايو الجاري؛ لمناقشة خطط المحافظة المستقبلية وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة العمل بالمشروعات الحالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلًا عن التعرف على مطالب واحتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فضلا عن المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

والتقى محافظ أسيوط بكل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب اللواء عصام العمدة والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب حمادة قرشي والنائب حمادة زهير فولي والنائب محمد عيدعبدالجواد والنائب مصطفى بدران والنائب أحمد حسين جودة والنائب أحمد الشناوي والنائبة صفاء عيادة والنائبة مريم القمص أعضاء مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ وذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد سيد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


وأوضح المحافظ أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة لافتًا إلى أهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به القيادات البرلمانية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة التي ساهمت بشكل مباشر في مساندة الجهود التنفيذية في مختلف قطاعات العمل بما يصب في صالح المواطن.
وجرى لنقاش حول أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على  أرض المحافظة ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب تنفيذها وحجم الانجاز التي وصلت إليه لدفع العمل بها والانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين كما ناقش عددًا من القضايا الجماهيرية في القطاعات التعليمية والصحية والتموينية والشباب والرياضة فضلا عن طلبات النواب المقدمة موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.


وأكد اللواء عصام سعد، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاستكمال خطط التنمية من أجل المواطنين وتوفير الخدمات كافة لهم مشيرًا إلى أن تحقيق مصلحة المواطن هو هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة منوهًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

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احتياجات المواطنين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التربية والتعليم التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطن الخطة والموازنة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس ياسر عمر تحسين مستوى الخدمات

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