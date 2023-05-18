مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر الاستعدادات قبيل انعقاد قمة جدة

أعلن جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من جدة، عن بدء وصول القادة العرب اليوم الخميس إلى مدينة جدة للمشاركة، غدًا الجمعة، في أعمال القمة العربية ومناقشة أهم القضايا العربية والدولية، موضحًا أنه على مدار الأيام الماضية، استقبلت المدينة وزراء الخارجية العرب الذين بحثوا العديد من الملفات لطرحها على الزعماء العرب.

وعن أهم القضايا التي ستركز عليها القمة، قال مراسل القناة، إن قضية السودان من أبرز القضايا المحورية خلال القمة، حيث تمت مناقشة مشروع قرار من أجل التوصل لنقل السلطة المدنية، وتحديث بنوده للتأكيد على الخروج من الأزمة من أجل الشعب السوداني، ليكونوا هم أصحاب القرار للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى بحث زيادة الدعم الإنساني لعدم الدخول في مجاعة.

كما أكد مراسل القناة، أن ملف القضية الفلسطينية طُرح أيضًا على الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، الذين أكدوا على تحمل حكومة الاحتلال المسئولية للأحداث التي شهدتها فلسطين، والتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين.

وعن مشاركة سوريا في القمة، أكد مراسل القناة، أن هناك ترحيبًا بمشاركة سوريا، وتفاؤلًا كبيرًا بين المشاركين بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، وبحث تحدٍ كبير وهو عودة المهاجرين السوريين.