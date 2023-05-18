آخرها الحزم والرياض.. اكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى الدورى السعودى للمحترفين

اكتمل عقد الأندية الصاعدة إلى الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن المحترفين" للموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024، يوم 11 أغسطس المقبل.

الحزم والرياض يصعدان إلى الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن المحترفين"

ونجح ناديا الحزم والرياض في خطف بطاقتي الصعود الثالثة والرابعة إلى الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن المحترفين" للموسم الجديد 2023-2024.

وتمكّن فريق الحزم السعودي من تحقيق فوز صعب بشق الأنفس على الساحل بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى السعودي (يلو).

بينما تغلّب فريق الرياض على نظيره العروبة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى السعودي (يلو).

وبعد فوزهما، احتل فريق الحزم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي برصيد 64 نقطة، بينما تواجد فريق الرياض في المركز الرابع برصيد 62 نقطة.

وكان ناديا أهلي جدة والأخدود قد حسما تأهلهما إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الجولات الماضية.

يذكر أن فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 63 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، صاحب الوصافة برصيد 60 نقطة، أي بفارق ثلاث نقاط.